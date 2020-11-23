Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфордского университета, показал ее среднюю эффективность на уровне 70%, сообщило РИА Новости.

По данным AstraZeneca, результаты испытаний, проведенных в Великобритании и Бразилии, свидетельствуют, что вакцина AZD1222 эффективна в предотвращении COVID-19. Среди добровольцев, получавших прививку, не отмечалось ни случаев госпитализации, ни тяжелых форм заболевания.

При этом применялись два варианта доз: один показал эффективность на уровне 90%, другой — примерно 62%. Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%.

Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оценивается в 95%, а вакцины от Moderna — в 94,5%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.