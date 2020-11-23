В Зангиатинском районе Ташкентской области проводится масштабная работа по удовлетворению потребностей населения в сельскохозяйственной продукции и обеспечению продовольственной безопасности.

Один из ведущих банков Узбекистана — АКБ «Агробанк» — принимает активное участие в финансовой поддержке коммерческих проектов предпринимателей. Это можно видеть на примере созданной в районе современной теплицы ООО GIGANT GREEN EХPORT.





Проект реализован при содействии «Агробанка» в сентябре 2020 года. Его общая стоимость — 4,9 млн долларов США, из них 3,9 млн — кредитные средства банка.

Помидоры, выращенные в теплице по методу гидропоники, уже дают плоды. Уход за растениями осуществляется с использованием турецких и испанских технологий. Сохранение норм влажности и температуры воздуха, своевременное обеспечение растений удобрениями и питательными веществами, орошение на основе точных расчетов контролируется компьютерной системой.

В середине декабря предприниматели рассчитывают вывести на рынок первый урожай. Выращивание экспортоориентированной продукции зависит не только от современного оборудования, но и от технологии ухода за растениями. В этой связи агротехнические мероприятия в теплице проводятся в сотрудничестве с турецкими специалистами.

Предполагается, что ежегодный объем производства продукции в теплице составит более тысячи тонн. Это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, повышению экспортного потенциала региона, созданию новых рабочих мест.

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