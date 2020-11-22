Компании «Худудгазтаъминот» и «Региональные электрические сети», а также Антимонопольный комитет Узбекистана и Агентство по защите прав потребителей опубликовали список номеров телефонов, куда можно обращаться по вопросам газоснабжения.

Газоснабжение

«Несмотря на имеющиеся проблемы, для АО „Худудгазтаъминот“ значим каждый абонент. Поэтому любое обращение по вопросам газоснабжения находится на особом контроле и решается с выездом на место специалистов газоснабжающих организаций. Большинство обращений поступает в АО „Худудгазтаъминот“ через колл-центры, а также социальные сети и другие электронные каналы», — говорится в сообщении «Худудгазтаъминот».

Для оперативного выезда бригад на место и принятия решения диспетчерами в «Худудгазтаъминот» просят потребителей сообщать точные сведения (адрес, расположение, контактные данные).

Номера телефонов по вопросам газоснабжения:

1104;

71−200−08−04;

71−202−11−04.

Общественные группы в соцсетях:

Контакты региональных подразделений (в разрезе районов)

Электричество

Единый номер колл-центра «Региональных электрических сетей»: 1154. Контакт в Telegram: @HET_admin.

Телефоны предприятий электросетей по районам Ташкента:

Юнусабадский — 71−200−01−32;

Алмазарский — 71−200−01−36;

Учтепинский — 71−200−02−40;

Шайхантахурский — 71−200−01−46;

Мирабадский — 71−200−01−47;

Сергелийский — 71−200−01−38;

Мирзо-Улугбекский — 71−200−01−39;

Чиланзарский — 71−200−01−42;

Яккасарайский — 71−200−01−52;

Бектемирский — 71−200−01−49;

Яшнабадский — 71−200−01−48.

Контакты областных офисов обслуживания потребителей доступны по ссылке.

Антимонопольный комитет

В Антимонопольном комитете сообщили об увеличении в последнее время количества обращений от жителей регионов на низкое давление или полное отсутствие газа и электричества.

АМК просит обращаться по следующим номерам комитета и Агентства по защите прав потребителей.

71−207−48−00;

1159.

Региональные управления комитета:

Андижан: 74−223−21−26

Бухара: 65−221−59−36

Джиззак: 72−222−27−16

Кашкадарья: 75−225−11−17

Навои: 79−220−62−09

Наманган: 69−233−25−15

Самарканд: 66−233−07−63

Сурхандарья: 76−223−39−36

Сырдарья: 67−226−37−00

Ташкент: 71−233−76−86

Ташкентская область 71−233−62−30

Фергана: 73−244−66−26

Хорезм: 62−228−51−15

Каракалпакстан: (61−222−30−11

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