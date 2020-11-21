«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты простых, вкусных и сытных запеканок.
Сэндвич-запеканка
Традиционная хлебная запеканка с овощами хороша как на ужин, так и на завтрак. Нежный хрустящий хлеб, сочная начинка и ароматный сыр обязательно понравятся и взрослым, и детям.
Картофельная запеканка с грибами
Картофельная запеканка с грибами не требует больших усилий и хлопот, разве что придётся пожарить грибы и отварить картофель. Впрочем, даже подойдут остатки вчерашнего картофельного пюре.
Куриная запеканка
Отличным решением для быстрого ужина станет рецепт запеканки с курицей. Чудесная хрустящая корочка и сочные овощи в сочетании с мясом придётся по душе всем без исключения.
Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром
Сытная и питательная запеканка из картофеля с ветчиной и ароматным сыром может стать настоящим спасением, когда нужно срочно приготовить что-нибудь на обед или ужин для большой семьи.
Запеканка с фрикадельками
Ароматная и сочная запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром — вкусное и необычное блюдо для сытного обеда или ужина.
Мясная запеканка с тыквой
Эта запеканка получается просто изумительной. Сливочный соус выгодно дополняет это блюдо, делает его более пикантным и сочным.
«Пастицио»
"Пастицио" — традиционное греческое блюдо, похожее на итальянскую лазанью. В итоге получается сочная и ароматная запеканка, которая хороша и для будничного ужина, и для встречи с друзьями.
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