«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты простых, вкусных и сытных запеканок.

Сэндвич-запеканка





Традиционная хлебная запеканка с овощами хороша как на ужин, так и на завтрак. Нежный хрустящий хлеб, сочная начинка и ароматный сыр обязательно понравятся и взрослым, и детям.

Картофельная запеканка с грибами





Картофельная запеканка с грибами не требует больших усилий и хлопот, разве что придётся пожарить грибы и отварить картофель. Впрочем, даже подойдут остатки вчерашнего картофельного пюре.

Куриная запеканка





Отличным решением для быстрого ужина станет рецепт запеканки с курицей. Чудесная хрустящая корочка и сочные овощи в сочетании с мясом придётся по душе всем без исключения.

Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром





Сытная и питательная запеканка из картофеля с ветчиной и ароматным сыром может стать настоящим спасением, когда нужно срочно приготовить что-нибудь на обед или ужин для большой семьи.

Запеканка с фрикадельками





Ароматная и сочная запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром — вкусное и необычное блюдо для сытного обеда или ужина.

Мясная запеканка с тыквой





Эта запеканка получается просто изумительной. Сливочный соус выгодно дополняет это блюдо, делает его более пикантным и сочным.

«Пастицио»





"Пастицио" — традиционное греческое блюдо, похожее на итальянскую лазанью. В итоге получается сочная и ароматная запеканка, которая хороша и для будничного ужина, и для встречи с друзьями.

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