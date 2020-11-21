Карантинные меры, принятые в Узбекистане в период пандемии коронавируса, заставили всех перейти на удаленный режим работы и учебы.

В трудовом и образовательном процессе немаловажно иметь под рукой платформу для видео-конференц-связи, где могут участвовать более двух пользователей.

Для создания удобства населению и оптимизации расходов на организацию онлайн-работы и учебы UZTELECOM создал платформу видео-конференц-связи. Она развернута в местных сетях UZ-IX и Tas-IX. Данный сервис поможет комфортно получить дистанционное образование или организовать работу офиса в удаленном режиме.

Тарифы на данные услуги выгодны. Они помогают пользователям легко организовать урок, офис и конференцию в режиме онлайн.

Наименование тарифного плана Количество участников Количество организаторов (лицензий) Оплата за 30 дней, сум «Онлайн-урок 40» 40 1 125 тысяч «Онлайн-офис 50» 50 1 130 тысяч «Онлайн-офис 100» 100 1 150 тысяч «Онлайн-конференция 100» 100 1 150 тысяч «Онлайн-конференция 300» 300 10 1,75 млн

По каждому тарифному плану длительность конференции не ограничена и предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 5 ГБ.

При этом:

организатор конференции имеет все права по управлению видеоконференцией;

участники могут равноправно общаться, демонстрировать рабочий стол и использовать любые функции, разрешенные организатором конференции;

видео ведущего транслируется всем участникам конференции на раскладке;

предоставляется дисковое пространство для файлов и записи конференций.

Кроме этого, UZTELECOM предоставляет возможность всем желающим протестировать сервис, приняв участие в промоакции «Удобная видео-конференц-связь». Она продолжится до 30 ноября.

Согласно условиям акции, введены специальные акционные тарифные планы: «Онлайн-урок бесплатно» и «Онлайн-офис бесплатно».

По тарифу «Онлайн-урок бесплатно» предоставляется бесплатная возможность в течение 30 дней проводить видеоконференцию с количеством участников до 40. При этом длительность не ограничена, а также предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 1 ГБ.

В рамках тарифного плана «Онлайн-офис бесплатно», который хорошо подойдет для бизнеса, предоставляется возможность в течение 30 дней проводить бесплатные видеоконференции с количеством до четырех сотрудников. При этом длительность не ограничена, а также предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 1 ГБ.

Проводить видеовстречи одним нажатием выгодно, безопасно и функционально.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробная информация доступна по ссылке.

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