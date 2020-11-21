Карантинные меры, принятые в Узбекистане в период пандемии коронавируса, заставили всех перейти на удаленный режим работы и учебы.
В трудовом и образовательном процессе немаловажно иметь под рукой платформу для видео-конференц-связи, где могут участвовать более двух пользователей.
Для создания удобства населению и оптимизации расходов на организацию онлайн-работы и учебы UZTELECOM создал платформу видео-конференц-связи. Она развернута в местных сетях UZ-IX и Tas-IX. Данный сервис поможет комфортно получить дистанционное образование или организовать работу офиса в удаленном режиме.
Тарифы на данные услуги выгодны. Они помогают пользователям легко организовать урок, офис и конференцию в режиме онлайн.
|Наименование тарифного плана
|Количество участников
|Количество организаторов (лицензий)
|Оплата за 30 дней, сум
|«Онлайн-урок 40»
|40
|1
|125 тысяч
|«Онлайн-офис 50»
|50
|1
|130 тысяч
|«Онлайн-офис 100»
|100
|1
|150 тысяч
|«Онлайн-конференция 100»
|100
|1
|150 тысяч
|«Онлайн-конференция 300»
|300
|10
|1,75 млн
По каждому тарифному плану длительность конференции не ограничена и предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 5 ГБ.
При этом:
- организатор конференции имеет все права по управлению видеоконференцией;
- участники могут равноправно общаться, демонстрировать рабочий стол и использовать любые функции, разрешенные организатором конференции;
- видео ведущего транслируется всем участникам конференции на раскладке;
- предоставляется дисковое пространство для файлов и записи конференций.
Кроме этого, UZTELECOM предоставляет возможность всем желающим протестировать сервис, приняв участие в промоакции «Удобная видео-конференц-связь». Она продолжится до 30 ноября.
Согласно условиям акции, введены специальные акционные тарифные планы: «Онлайн-урок бесплатно» и «Онлайн-офис бесплатно».
По тарифу «Онлайн-урок бесплатно» предоставляется бесплатная возможность в течение 30 дней проводить видеоконференцию с количеством участников до 40. При этом длительность не ограничена, а также предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 1 ГБ.
В рамках тарифного плана «Онлайн-офис бесплатно», который хорошо подойдет для бизнеса, предоставляется возможность в течение 30 дней проводить бесплатные видеоконференции с количеством до четырех сотрудников. При этом длительность не ограничена, а также предоставляется место в облачном хранилище данных объемом 1 ГБ.
Проводить видеовстречи одним нажатием выгодно, безопасно и функционально.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробная информация доступна по ссылке.
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