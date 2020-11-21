Оскаровский комитет Узбекистана выбрал фильм Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды» на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», сообщила пресс-служба Национального агентства «Узбеккино».

Это решение принято 21 ноября на заседании Оскаровского комитета, в котором приняли участие председатель комитета Фирдавс Абдухаликов, члены комитета Зульфикар Мусаков, Матёкуб Матчонов, Баходир Одилов, Хамидулла Хасанов, Эльджон Аббасов, Нигора Каримова, Джахонгир Ахмедов, Манноп Кучкаров, Азиз Арзикулов, Умид Хамдамов, Бахтиер Якубов, Фаррух Тулаганов, Эльдар Юлдашев, Игорь Пинхасов, а также продюсер и координатор комитета Ойбек Абдушукуров.

Фильм «Две тысячи песен Фариды» был снят Fox Music Cinema по заказу «Узбеккино». Авторы картины до 25 ноября должны представить ее в установленном порядке в Национальную кинокомиссию Узбекистана.





«Фильм на примере одной семьи рассказывает о влиянии политических событий в Туркестане начала прошлого века. По сюжету фильма, Камиль, живущий с тремя женами вдали от людей, женится в четвертый раз. Конфликты, связанные с приходом новой женщины в семью, и политическая ситуация в этом регионе приводят к тому, что семья разрушается», — говорится в сообщении.

Автором сценария и режиссером является Ёлкин Туйчиев, оператором-постановщиком — Баходир Юлдашев, художником-постановщиком — Бектош Раджабов, режиссером-постановщиком Шавкат Ризаев. В ролях снялись Бахром Матчонов, Юлдуз Ражабова, Эльмира Рахимжонова, Маржона Улжаева, Санобар Хакназарова, Нодира Хожикулиева и другие.

93-я церемония награждения премии «Оскар», состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе в театре Dolby.

Напомним, Оскаровский комитет Узбекистана создан в мае 2019 года по инициативе «Узбеккино», Союза молодежи и Национальной кинокомиссии Узбекистана.