Прокуратура Ферганской области в ходе изучения готовности электрических сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период установила, что в разных частях области наблюдаются перебои в поставках электроэнергии от 3 до 28 часов, сообщило УзА.

Причиной называются плохая организация деятельности мобильных групп по оперативному устранению аварий на электросетях с высоким напряжением, а также недостаточное обеспечение материально-технической базы.

К примеру, временные отключения от 3 до 28 часов были зафиксированы в Кувинском районе, в Куштепинском районе — от 3 до 7 часов в день, в Фуркатском — до 9 часов, в Маргилане, Бешарыкском, Ташлакском, Узбекистанском, Алтыарыкском и Язъяванском районах — до 4 часов, в Багдадском районе — до 3 часов, в Риштанском, Бувайдинском и Дангаринском районах — до 5 часов, в Учкуприкском — до 3 часов.

По данному факту в отношении должностных лиц областных, районных и городских предприятий электросетей возбуждено административное дело по части 1 статьи 198 (невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти) Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, к административной ответственности за те же нарушения привлечены должностные лица компании «Кумир таъминот», которыми не были предприняты своевременные меры по обеспечению населения и социальные объекты углем и брикетной продукцией.

В ходе изучения работ по оказанию помощи населению, включенного в «железные тетради», было установлено, что шестеро должностных лиц областных организаций и ведомств допустили нарушение закона при удовлетворении обращений людей и не выполнили требования хокимията области, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики объяснили сбои в энергопоставках ростом потребления электроэнергии, что особенно характерно в период похолодания. В ведомстве отметили, что кратковременные отключения дают возможность предотвратить крупные системные аварии.

Позже 20 ноября председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе пленарного заседания заверила, что вопрос перебоев света и газа будет оперативно изучен.