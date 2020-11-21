Процесс от планирования и до подключения к мобильному оператору — это не только выбор номера на свой вкус. Важную роль в дальнейшем комфортном использовании услуг связи играет подбор необходимого тарифного плана.

Встречается немало случаев, когда новый абонент говорит обслуживающему оператору: «Подключите меня на тариф, где больше мегабайтов» или «Я много звоню, главное, чтобы хватило минут». При этом абонент не озвучивает ни нужный объем, ни планируемую сумму абонентской платы. В таких случаях оператору приходится самому проявлять инициативу и предлагать решения, а клиенту — выбирать.

Компания Mobiuz рекомендует перед походом в офисы мобильных операторов или их дилеров оценить свои потребности в использовании услуг.

Сколько примерно необходимо интернета в месяц? Сколько минут нужно на звонки? Куда будут больше звонить — внутри сети или на номера других сотовых компаний? И какова планируемая сумма расходов на мобильную связь в месяц? Мысленно задав себе эти вопросы, абонент будет иметь хотя бы примерное представление о своих потребностях. В этом ему также может помочь статистика использования услуг и приложений в своем смартфоне.

Например, тарифная линейка Mobi — это восемь тарифных планов с абонентской платой от 20 тысяч до 150 тысяч сумов в месяц. Все они включают определенный объем минут, мегабайтов и SMS, а также имеют свои особенности:

на самом младшем тарифе Mobi 20 предоставляется 500 минут на звонки по Узбекистану, 1500 МБ и 500 сообщений;

на тарифах Mobi 110 и 150 — безлимитные звонки по Узбекистану;

на Mobi 50, 70 и 90 — безлимитные звонки внутри сети;

на тарифах Mobi 30, 40 и других можно включить услугу Super 0 (единоразовый платеж 4210 сумов) и также бесплатно общаться внутри сети.

в настоящее время на тарифах Mobi 70, 90, 110, 150 и других предоставляется в разы больше мегабайтов.

Mobiuz к тому же единственный оператор, который имеет в своем арсенале годовые тарифные планы для массового рынка. Заплатив единожды за целый год, клиент ежемесячно получает пакеты минут, мегабайтов и SMS. При этом выгодно экономит по сравнению с ежемесячными тарифами. Так, абонентская плата Mobi 70 составляет 70 тысяч сумов, а «Mobi 70 Годовой» — 700 тысяч сумов за 12 месяцев. При этом он выгодно экономит 140 тысяч сумов — сумму, равную двум месяцам использования Mobi 70.

Mobiuz также предоставляет целый ряд специальных тарифных планов для различных целевых аудиторий:

Gap Yo‘q, Gap Yo‘q Pro, «Яркий» — для приоритетного использования мобильного интернета;

Chilla Lite — для звонков;

Talaba и Talaba+ — для студентов вузов и учащихся лицеев, колледжей, техникумов;

Maktab — для школьников;

O’qituvchi 1 и O’qituvchi 2 — для работников МНО;

Fidokor и Fidokor+ — для сотрудников МВД, МЧС, Национальной гвардии, а также государственных и частных медицинских учреждений.

Подробная информация о тарифных планах доступна по ссылке.

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