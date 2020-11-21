Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 20 ноября освободила от должности министра образования и науки Майлис Репс, сообщает «Интерфакс». Глава Минобрнауки возила на служебной машине шестерых несовершеннолетних детей.
Министр подала заявление об отставке в пятницу, сославшись на давление со стороны СМИ, выяснивших, что она возила детей на служебной машине в школу и кружки.
«Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения», — сообщила Репс.
Экс-министр добавила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности «взять на себя ответственность за свои ошибки».
После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.
Bakhtiyor
Есть чему поучиться нашим руководителям
Timur Kim
Почему то я уверен, что это был не тахо и не трейлблейзер даже.
А вообще это издевка над нашими традициями
Учкун Хисамов
У наших надо учиться, попросила извенения и всё.
Виктор Неизвесный
Узбекские чиновники думают что служебный траспорт это их личный, поэтому на машинах возят всю их семью.
Azamat Matkarimov
Глупые министры в этих европах. Что не могла на СМИ надавить и блогеров в полночь в прокуратуру вызвать для допроса с пристрастием? Учиться им ещё и учиться надо у наших министров и начальников — и как подчиненных заставлять машину мыть, и как списывать дорогие госмашины по низкой цене своим племянникам, и как высасывать деньги из бюджета на постоянные ремонты, новые машины и т.д. и т.п.