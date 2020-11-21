Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 20 ноября освободила от должности министра образования и науки Майлис Репс, сообщает «Интерфакс». Глава Минобрнауки возила на служебной машине шестерых несовершеннолетних детей.

Министр подала заявление об отставке в пятницу, сославшись на давление со стороны СМИ, выяснивших, что она возила детей на служебной машине в школу и кружки.

«Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения», — сообщила Репс.

Экс-министр добавила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности «взять на себя ответственность за свои ошибки».

После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.