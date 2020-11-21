Для счастья женщинам нужно немного. Внимание и забота — этого бывает вполне достаточно, чтобы подарить улыбку и радость прекрасным созданиям. Но повседневные хлопоты отнимают немало сил и времени. Ежедневные уроки с ребенком, забота о здоровье семьи, домашняя рутина, работа — все это ложится на плечи хрупкой женщины, как тяжелый груз.

В период затянувшейся пандемии люди волей-неволей ощутили на себе эту тяжесть. Карантин помог осознать, насколько значимую работу проделывают женщины сидя дома — они трудятся не покладая рук. А их руки — это самое нежное и теплое, что встречается в жизни. Они не знают покоя, редко отдыхают, и самая незначительная помощь, внимание, забота очень важны для них.

А как можно проявить заботу о женщине?

Для многих ответ очевиден. Убраться дома или приготовить ужин, когда она уставшая пришла с работы, собрать детей в школу, чтобы жена чуть дольше поспала или же помыть посуду. Все это кажется чем-то незначительным, но такая помощь очень ценна. Еще лучше, когда под рукой умная техника, которая быстро и легко сделает всю работу. Это может быть пылесос, стиральная или же посудомоечная машина.

Посудомоечная машина — это незаменимый помощник для каждой современной хозяйки. Во-первых, это значительная экономия времени и сил, которые приятней потратить на общение с близкими или заботу о себе. Во-вторых, устройство имеет ряд преимуществ в использовании — это экономия воды и электричества. Кроме того, она моет на высоких температурах. Поэтому очищает посуду от микробов и бактерий, что немало важно. И наконец, это забота о руках женщины, чтобы они всегда оставались нежными. А главное — это довольная и счастливая улыбка на лице хрупкой, трудолюбивой женщины.

В филиалах MEDIAPARK можно посмотреть, ознакомиться и приобрести посудомоечную машину. А если нет времени, то это можно сделать в интернет-магазине mediapark.uz.

При покупке посудомоечных машин в подарок прилагаются специальные средства от Finish.

«MEDIAPARK и Finish — с заботой о женщинах».

Адреса магазинов:

MEDIAPARK «Буюк Ипак Йули»: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». MEDIAPARK «Караташ»: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. MEDIAPARK «Куйлюк»: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.

Ориентир: ресторан Chenson. MEDIAPARK «Новомосковская»: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50.

Ориентир: кондитерская фабрика Crafers. MEDIAPARK «Рохат»: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохат. MEDIAPARK «Сергели»: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок «Сергели». MEDIAPARK «Учтепа»: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31А

Ориентир: Uchtepa Outlet Center. MEDIAPARK «Чиланзар»: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28 MEDIAPARK «Чимган»: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мирзо-Улугбек.

Ориентир: Ecobozor. MEDIAPARK «Юнусабад»: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший базар «Сайрам». MEDIAPARK «Джизак»: г. Джизак, махалля «Сайилжойи», улица Ш. Рашидова.

Ориентир: ТРЦ Paradise. MEDIAPARK «Карши»: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. MEDIAPARK «Коканд»: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

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