Для счастья женщинам нужно немного. Внимание и забота — этого бывает вполне достаточно, чтобы подарить улыбку и радость прекрасным созданиям. Но повседневные хлопоты отнимают немало сил и времени. Ежедневные уроки с ребенком, забота о здоровье семьи, домашняя рутина, работа — все это ложится на плечи хрупкой женщины, как тяжелый груз.
В период затянувшейся пандемии люди волей-неволей ощутили на себе эту тяжесть. Карантин помог осознать, насколько значимую работу проделывают женщины сидя дома — они трудятся не покладая рук. А их руки — это самое нежное и теплое, что встречается в жизни. Они не знают покоя, редко отдыхают, и самая незначительная помощь, внимание, забота очень важны для них.
А как можно проявить заботу о женщине?
Для многих ответ очевиден. Убраться дома или приготовить ужин, когда она уставшая пришла с работы, собрать детей в школу, чтобы жена чуть дольше поспала или же помыть посуду. Все это кажется чем-то незначительным, но такая помощь очень ценна. Еще лучше, когда под рукой умная техника, которая быстро и легко сделает всю работу. Это может быть пылесос, стиральная или же посудомоечная машина.
Посудомоечная машина — это незаменимый помощник для каждой современной хозяйки. Во-первых, это значительная экономия времени и сил, которые приятней потратить на общение с близкими или заботу о себе. Во-вторых, устройство имеет ряд преимуществ в использовании — это экономия воды и электричества. Кроме того, она моет на высоких температурах. Поэтому очищает посуду от микробов и бактерий, что немало важно. И наконец, это забота о руках женщины, чтобы они всегда оставались нежными. А главное — это довольная и счастливая улыбка на лице хрупкой, трудолюбивой женщины.
В филиалах MEDIAPARK можно посмотреть, ознакомиться и приобрести посудомоечную машину. А если нет времени, то это можно сделать в интернет-магазине mediapark.uz.
При покупке посудомоечных машин в подарок прилагаются специальные средства от Finish.
«MEDIAPARK и Finish — с заботой о женщинах».
Адреса магазинов:
- MEDIAPARK «Буюк Ипак Йули»: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- MEDIAPARK «Караташ»: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
- MEDIAPARK «Куйлюк»: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, 744.
Ориентир: ресторан Chenson.
- MEDIAPARK «Новомосковская»: г. Ташкент, пересечение Малой кольцевой и ул. Козитарнов, 50.
Ориентир: кондитерская фабрика Crafers.
- MEDIAPARK «Рохат»: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохат.
- MEDIAPARK «Сергели»: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок «Сергели».
- MEDIAPARK «Учтепа»: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31А
Ориентир: Uchtepa Outlet Center.
- MEDIAPARK «Чиланзар»: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28
- MEDIAPARK «Чимган»: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мирзо-Улугбек.
Ориентир: Ecobozor.
- MEDIAPARK «Юнусабад»: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший базар «Сайрам».
- MEDIAPARK «Джизак»: г. Джизак, махалля «Сайилжойи», улица Ш. Рашидова.
Ориентир: ТРЦ Paradise.
- MEDIAPARK «Карши»: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
Ориентир: бывший ЦУМ.
- MEDIAPARK «Коканд»: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
Ориентир: ТЦ Qo’qon.
- MEDIAPARK «Коканд»: г. Коканд, ул. У. Носир, 67.
Ориентир: Янгибозор.
- MEDIAPARK «Нукус»: г. Нукус, ул. Элликкала, 2А.
Ориентир: «Большой рынок».
- MEDIAPARK «Самарканд»: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131Б.
Ориентир: гостиница Astor.
- MEDIAPARK «Ургенч»: г. Ургенч, ул. Аль Хорезми, 66.
Ориентир: гостиница «Файз».
- MEDIAPARK «Фергана»: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
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