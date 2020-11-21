Правительства Узбекистана и США приняли решение преобразовать ежегодные двусторонние политические консультации между странами в Диалог стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам восьмого раунда консультаций, который прошел 20 ноября в Вашингтоне с участием министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и первого заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дина Томпсона.

В рамках нового диалога Узбекистан и Соединенные Штаты намерены развивать более тесное сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, а также человеческого измерения. Первый диалог планируется провести в Ташкенте в 2021 году.

На состоявшихся консультациях США подтвердили приверженность стратегическому партнерству и поддержка коренных реформ, проводимых в Узбекистане. В 2019 году программа содействия США Узбекистану выросла почти до 100 млн долларов, что в 10 раз больше, чем в 2016 году.

США призвали к углублению связей по широкому спектру политического, экономического взаимодействия, в сфере образования, здравоохранения, безопасности, культуры и других областях.

В заявлении также подчеркивается «значительный потенциал для укрепления сотрудничества во многих областях, которые будут служить интересам обеих народов, а также мира и стабильности в Центральной Азии».

Фото: МИД Узбекистана.

Региональная безопасность и сотрудничество

Стороны заявили о намерении усилить сотрудничество и увеличение обменов в целях содействия региональной безопасности, признавая серьезные угрозы, создаваемые для Узбекистана и США международным терроризмом, насильственным экстремизмом, торговлей людьми и транснациональной преступностью.

В этом году Соединенные Штаты намерены предоставить содействие в объеме более 9 млн долларов для борьбы с транснациональной организованной преступностью, содействия верховенству закона и инициативам по борьбе с коррупцией.

На консультациях была подтверждена приверженность стран мирному урегулированию конфликта в Афганистане и обсуждены конкретные шаги по продвижению конструктивного процесса примирения.

Узбекистан и США также подтвердили общую заинтересованность в продвижении многостороннего сотрудничества в масштабах всего региона Центральной Азии, в том числе посредством платформы С5 + 1.

Экономические реформы и инвестиции

Поддерживая стремление Узбекистана к экономическим реформам и улучшению инвестиционной среды, США призвали к дальнейшим шагам в направлении большей экономической либерализации и прозрачности.

Отмечая серьезное воздействие кризиса COVID-19 на экономику, США подтвердили обязательство оказывать помощь Узбекистану в его усилиях «в борьбе с последствиями второй и третьей волны глобальной пандемии».

Стороны подчеркнули «увеличивающиеся возможности для двусторонней торговли и инвестиций, в том числе возможности для американских экспортеров и участников публичных тендеров», а также открытие Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана специального офиса для поддержки инвестиций США.

Американская сторона подчеркнула важность сотрудничества в области цифровой экономики и кибербезопасности, а также поддержки расширения экономических прав и возможностей женщин и их поощрения в плане выполнения ими руководящих функций.

Стороны также отметили «потенциал для тесного сотрудничества в области энергетики, здравоохранения и окружающей среды, информационных и коммуникационных технологий, развития туризма».

Кроме того, Соединенные Штаты подтвердили поддержку усилиям Узбекистана в проведении реформ экономической политики, в том числе в процессе присоединения к Всемирной торговой организации.

Укрепление связей между народами

Узбекистан и США обсудили конкретные пути расширения образовательных и культурных обменов, «чтобы предоставить современной молодежи навыки, необходимые для будущих лидеров, в том числе планы по возвращению волонтеров Корпуса Мира США в Узбекистан, поддержку программ по сохранению культурного наследия, и значительное расширение программ для учителей и учащихся по изучению и преподаванию английского языка, математики и чтения».

Соединенные Штаты признали прогресс Узбекистана в проведении реформ, направленных на улучшение защиты прав человека, борьбу с принудительным трудом, расширение религиозных свобод, и приветствовали избрание Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021−2023 годы.

Страны подтвердили «приверженность дальнейшей институционализации реформ Узбекистана в сфере обеспечения прав человека, торговли людьми, религиозной свободы, развития активного гражданского общества и независимых средств массовой информации, отметив, что эти элементы являются основой для долгосрочного процветания, стабильности и развития, а также для глубокой и прочной дружбы между двумя странами».

Была также подтверждена важность «более гендерно-ориентированной и социально инклюзивной политики и практики, которые расширяют образовательные, профессиональные и лидерские возможности».

Чтобы повысить устойчивость системы здравоохранения Узбекистана, стороны обязались продолжать сотрудничество в области здравоохранения, включая борьбу с инфекционными заболеваниями и обеспечение доступности основных медицинских услуг.