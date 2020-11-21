Beeline Business объявляет о запуске новой акции. Теперь каждый новый абонент дважды получает 5 ГБ ежемесячного бонусного интернет-пакета. Мегабайты предоставляются всем, кто подключится с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года на тарифные планы Business Plus, Shifokor и Ustoz.

Это выгодное предложение особенно актуально с ростом спроса клиентов на объем передачи данных. Акция действует только на территории Узбекистана.

«Наша главная цель — сделать услуги для корпоративных клиентов еще более доступными и надежными. Мы продолжаем работать над удобством и простотой наших продуктов и сервисов. Надеемся, что еще больше клиентов найдут в наших предложениях именно то, что им больше всего подходит. Получая дополнительный объем услуг передачи данных, абоненты смогут более эффективно управлять бизнес-процессами», — прокомментировал запуск акции коммерческий директор Beeline Алишер Хамидов.

Бонусный трафик от Beeline Business можно расходовать на все сети на территории Узбекистана. Чтобы проверить остаток интернет-трафика, абонентам постоплатной системы расчета нужно набрать USSD-код *110*26# , а предоплатной системы — *108#.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Компания является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 210 млн абонентов в 10 странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,7 тысячи сотрудников. С 2006 года, с выходом на рынок Узбекистана, VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

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