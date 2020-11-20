Председателем общественного благотворительного фонда «Вакф» назначен имам-хатиб мечети «Шайх Зайниддин» в Шайхантахурском районе Ташкента Яхьё Убайдулло углы Абдурахмонов. Об этом было объявлено 19 ноября на заседании попечительского совета фонда, сообщает пресс-служба Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана.

Прежний руководитель фонда «Вакф» Искандар Халилов, возглавлявший фонд с октября 2018 года, переведён на другую работу.

Яхьё Абдурахмонов родился в 1985 году в Сырдарьинской области. В 1999—2003 годах учился в медресе Мир Араб в Бухаре, в 2004—2008 годах — Ташкентском исламском институте. Прошел курсы повышения квалификации в Университете Аль-Азхар в Египте. В 2009—2011 годах проходил обучение на Высших курсах журналистики Национального университета Узбекистана.

С 2004 по 2018 год работал имам-ноибом, и. о. имам-хатиба мечети «Кулол Кургон» в Юнусабадском районе Ташкента. Был назначен имам-хатибом мечети «Шайх Зайниддин» в декабре 2018 года.

Общественный благотворительный фонд «Вакф» был создан указом президента от 16 апреля 2018 года (№УП-5416). В числе задач фонда — строительство, ремонт и реконструкция мечетей и зданий религиозных образовательных учреждений, материальная и социальная поддержка работников мечетей и мест паломничества, материальная и духовная поддержка нуждающихся в социальной защите слоев населения, в том числе лиц синвалидностью.