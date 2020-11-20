Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил Технопарк в Яшнабадском районе в ходе поездки по Ташкенту, сообщила пресс-служба главы государства.

Технопарк состоит из 7 блоков, здесь реализуются 17 проектов на сумму 365 млн долларов. В феврале этого года был введен в строй завод электронных газовых счетчиков, в августе — завод по выпуску бытовых холодильников.

Президент осмотрел новые мощности по производству лифтов и эскалаторов, водяных насосов, промышленных кондиционеров и систем охлаждения, пресс-форм.

Шавкат Мирзиёев отметил, что одной из главных проблем в многоэтажных домах в Ташкенте и других городах является изношенность лифтового оборудования. Он дал указания по снижению себестоимости за счет расширения локализации, замене старых и качественному обслуживанию новых лифтов.

«Такие предприятия решают целый ряд важных социально-экономических вопросов. Обеспечивают работой население, особенно молодежь. Сегодня самое главное наше достижение — в промышленности подрастает новое поколение национальных кадров, способных применять высокие технологии на практике», — подчеркнул президент.

В следующем году в Технопарке будут запущены девять предприятий по производству такой продукции, как холодильные витрины, радиаторы отопления, кухонная техника, фурнитура и аксессуары, медные трубы и изоляционные материалы, говорится в сообщении.