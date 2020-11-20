Сенат Олий Мажлиса на девятом пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав и законных интересов собственников», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документом вносятся изменения в законы «О разгосударствлении и приватизации», «О государственной власти на местах», «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» и Земельный кодекс.

Согласно норме, вносимой в Земельный кодекс, изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии его собственника или по согласованию с землепользователем и арендатором по решению соответственно областных и Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов либо по решению Кабинета министров.

В кодексе также прописывается, что право владения или пользования земельным участком или его частью, а также прекращение права на аренду земельного участка в большинстве случаев осуществляется судом. Такими случаями определены использование земельного участка не по назначению в других целях, нерациональное использование земельного участка или систематическая неуплата земельного налога в установленный законодательством срок.

Право владения или пользования земельным участком по решению хокимов районов, городов, областей или решением Кабмина может быть прекращено только в четырех случаях: при добровольном отказе от земельного участка, по истечению срока предоставления земельного участка, ликвидации юридического лица или прекращении трудовых отношений, в связи с которыми был предоставлен служебный земельный надел

Кроме того, законом предусматривается внесение изменения о недопустимости пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации предприятий, организаций и имущества.

Документ вступит в силу после подписания президентом.