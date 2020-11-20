Сенатор из Самарканда Фармон Тошев обратился к председателю Сената Танзиле Нарбаевой с просьбой скорее урегулировать вопрос с обеспечением населения электроэнергией и газом.

По его словам, в социальных сетях поступают одни и те же жалобы, связанные с отсутствием света на местах.

«В Самарканде то же самое. Если мы сейчас на заседании Сената не обратим на это внимание, не скажем об этом сейчас, то не похоже, что люди того ведомства что-то объяснят, — заявил сенатор. — Почему многие вещи нельзя сказать населению заранее? Почему нельзя разработать график? Почему нельзя пойти на местам и провести разъяснения? Если на ваш Telegram поступит вопрос, вы (Танзила Нарбаева — ред.) же через них отвечаете. Что мы будем говорить людям каждый день?», — спросил он на девятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 20 ноября.

Фармон Тошев заявил, что уполномоченные чиновники обещали, что «свет не будут отключать, всего хватает, всё будет по-коммунистически».

«Но этого не произошло. Каждый день отключают, даже у меня дома отключают, хотя живу в городе. Это надо как-то привести в порядок. На избирательных участках мне сложно», — сказал Фармон Тошев.

В свою очередь, председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева заявила, что регулярно следит за социальными сетями и действительно тысячи людей обращаются с такими проблемами.

«Нам действительно нужно провести разъяснение и усилить работу. Нет электричества, газа, сколько задают вопросов, все одинаковые. Спрашивают: „Вы слышите, что у нас нет газа, света? Вы следите за журналистами и блогерами, что говорят люди?“ Конечно, следим. Даже сидя здесь, читаем сотни, тысячи комментариев», — подчеркнула глава Сената.

Она пообещала, что в ближайшее время данный вопрос будет серьезно изучен Комитетом Сената по вопросам бюджета и экономических реформам.

«Так что, уважаемые сограждане, я вам обещаю через СМИ, что наш соответствующий комитет, то есть, Комитет по вопросам бюджета и экономических реформ, у нас нет отдельного комитета по газу и свету, [изучит эту тему]. Учитывая эти тысячи обращений, просим специально рассмотреть этот вопрос. В ближайшие дни проведёте критическое заседание, если будет нужно, пригласим на пленарное заседание уполномоченных министров с отчетами», — сообщила Танзила Нарбаева и добавила, что нужно узнать у уполномоченных, почему свет и газ не доходят до регионов, несмотря на наличие необходимых средств.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики объяснили сбои в энергопоставках ростом потребления электроэнергии, что особенно характерно в период похолодания. В ведомстве отметили, что кратковременные отключения дают возможность предотвратить крупные системные аварии.