Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 19 ноября встретился с исполняющим обязанности министра обороны США Кристофером Миллером в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты.

Фото: Lisa Ferdinando / Office of the Secretary of Defense Public Affairs.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны США, Кристофер Миллер приветствовал усилия Узбекистана по содействию межафганским мирным переговорам, поддержке экономического восстановления страны и её интеграции в центральноазиатский регион. Министры «подтвердили свою приверженность дальнейшему продвижению мирного процесса в Афганистане и поддержке цели прочного политического урегулирования».

«Министр Камилов выразил признательность США за постоянную поддержку модернизации оборонной сферы Узбекистана. И. о. министра Миллер и министр иностранных дел Камилов подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между военными ведомствами [двух стран] и разделили стремление продолжать тесное сотрудничество по таким вопросам, как борьба с терроризмом, обеспечение безопасности границ и наращивание потенциала оборонных институтов», — говорится в сообщении.

Кристофер Миллер «поблагодарил Узбекистан за его ведущую роль в укреплении стабильности и безопасности в Центральной Азии и вновь подтвердил, что Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана, сотрудничать со странами региона в решении общих проблем в области безопасности».