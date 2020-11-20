Только сейчас каждый покупатель квартиры в масштабном жилом комплексе Узбекистана Olmazor Business City получает в подарок полностью укомплектованную кухню.

Жилой комплекс Olmazor Business City представляет новый вид современного и комфортного жилья в рамках собственного квартала городского типа. Примечательно, что облагороженная зеленая территория комплекса составляет более 23,5 га. Кроме того, жителям и гостям масштабного комплекса будет доступна собственная набережная вдоль реки Кечкурук.

Комплекс представлен 28 многоэтажными зданиями, среди которых 30-этажный небоскреб. На территории будут расположены коммерческие зоны для шопинга, мест общественного питания, организации сферы услуг и много другого. Кроме того, здесь предусмотрен большой шопинг-молл, частные детский сад, школа и медучреждение.

В 14 полностью возведенных зданиях жилого комплекса полным ходом осуществляются внешние и внутренние отделочные работы. Рабочие бригады уже приступили к строительно-монтажным работам.

Все квартиры жилого комплекса поступают в продажу уже с готовым ремонтом. Но только сейчас покупатели комфортного жилого пространства в ЖК Olmazor Business City становятся участниками акции. По ней в качестве подарка они получают полностью меблированную кухню.

Кроме того, в офисе продаж покупателей ждут новые выгодные условия покупки: рассрочка с увеличенным сроком выплат и мегаскидки до 28%.

Время действия акции и скидок ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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