Golden House объявляет умопомрачительную акцию «Снегопад скидок» и сразу три особенных предложения для покупки квартир в жилых комплексах компании:

предоставляются специальные скидки (кроме имеющихся);

новые клиенты становятся участниками программы лояльности Golden House Family;

дополнительный приятный бонус при оплате до 30 ноября.





Golden House Family — это программа лояльности, по которой каждый новый клиент компании становится привилегированным участником. По ней покупатель приобретает множество преимуществ: скидки, бонусы, кешбэки. Также здесь ждут много других полезных и выгодных предложений от известных мировых и местных брендов с различными товарами: от мебели до модной одежды, от строительных товаров до косметики.

Кроме того, можно получить дополнительный приятный бонус, совершив оплату до 30 ноября.





Данная акция действует всего три дня — 20, 21 и 22 ноября. Покупателям стоит поторопиться и приобрести квартиру на выгодных условиях.

Акция действует только в центральном офисе продаж Golden House и в офисе продаж Greenwich.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 99−825−11−11, (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение ул. Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.