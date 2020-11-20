Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) вызывает меньше споров в обществе, нежели присоединение к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в этой связи последний вопрос остается открытым. Об этом заявил во вторник, 17 ноября, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, сообщил ТАСС.

Напомним, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым находится с рабочим визитом в США, он продлится до 22 ноября.

«Вступление в ВТО является высшим приоритетом для Узбекистана, и мы благодарны США за огромное содействие в подготовке присоединения к организации, — сказал Садык Сафаев. — На прошлой неделе вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и министр торговли CША Уилбур Росс провели очень успешные переговоры [в формате видеоконференции]. Мы вновь получили заверения в поддержке США».

Первый вице-спикер Сената признал, что ряд экспертов страны обеспокоены, что членство в ВТО «подорвет способности бизнеса противостоять мировой конкуренции». «Большинство населения [поддерживает вступление], в правительстве и парламенте — консенсус насчет присоединения к ВТО», — добавил он.

Говоря о ЕАЭС, Садык Сафаев отметил, что здесь наблюдается больше противоречий в обществе. «Есть много вопросов о том, стоит ли присоединяться, но существует три главных фактора [в пользу] рассмотрения возможного членства в Евразийском союзе, — обратил внимание он. — Во-первых, миллионы граждан республики работают в странах ЕАЭС. Это наши граждане, защита их прав и создание для них лучших возможностей для зарабатывания денег для нас очень важны».

«Во-вторых, география, — продолжил первый замглавы Сената. — Нам необходимы новые транспортные пути для наших главных рынков. Будучи частью этой организации, мы войдем в систему привилегий и льгот, что снизит транспортные расходы для экспорта и импорта. В-третьих, главным пунктом назначения узбекского экспорта являются страны-члены Евразийского союза».

По его словам, Ташкент создал целевую группу для оценки присоединения к ЕАЭС. «Посмотрим, снизит ли это независимость внешнеторговой политики, не подорвет ли позиции малого и среднего бизнеса перед более опытными партнерами из других стран, — отметил Садык Сафаев. — Правительство и парламент будут решать. <...> Это по-прежнему открытый вопрос».

В мае Сенат большинством голосов одобрил сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. «За» проголосовал 71 сенатор, «против» — 16, воздержались — 4.

В июле, после почти 15-летнего перерыва, Узбекистан возобновил встречи совместной рабочей группы по вступлению во Всемирную торговую организацию. В 2019 году узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.