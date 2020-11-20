Комилжон Шаробиддинович Тожибоев избран председателем исполкома Центрального совета Экологической партии Узбекистана, сообщила пресс-служба Общенационального движения «Юксалиш».

Комилжон Тожибоев родился в 1974 году в Туракурганском районе Наманганской области. Окончил биологический факультет Наманганского государственного университета. До избрания работал директором Института ботаники Академии наук.

Прежний глава Экопартии Борий Алиханов вместе с бывшим лидером партии «Адолат» Нариманом Умаровым в октябре указом президента были назначены членами Сената Олий Мажлиса.