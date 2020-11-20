В Ташкентской области пять человек 17 ноября пытались незаконно выгрузить на ходу уголь из четырёх вагонов тепловоза, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Грузовой поезд отцепил четыре вагона с углём Ангренского городского филиала АГМК на железнодорожной станции «Аблык». После этого основной состав продолжил путь, а вагоны прицепили к тепловозу для дальнейшей доставки.

«Во время движения грузового состава на вагоны поезда зацепились пять неизвестных лиц и прямо на ходу поезда из открытых полуприцепов пытались произвести незаконную выгрузку угля», — говорится в сообщении.

Сопровождающий грузовой поезд сотрудник Ахангаранского отряда военизированной охраны «Узбекистон темир йуллари» остановил тепловоз и попытался поймать похитителей, но тем удалось скрыться. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.