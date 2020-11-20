В Ферганской области 19 ноября не работала ни одна автомобильная газонаполнительная станция (АГНКС). Причиной могли стать ограничения, введенные для таких заправочных станций, сообщает издание Daryo.uz.

Все 117 АГНКС в регионе работали с 1 ноября в режиме с 6:00 до 18:00. Временные ограничения в поставках газа связывали с необходимостью бесперебойного обеспечения населения и объектов социальной сферы природным газом.

Из-за введенного временного лимита у АГНКС образуются длинные очереди. По словам местных водителей, для заправки автомобилей им приходится ждать в очереди от двух до шести часов.

«Газета.uz» направила запрос о текущей ситуации с метановыми заправками в Ферганской области в Министерство энергетики.

Напомним, в конце октября стало известно, что ограничения на газовых заправках были введены в Андижанской области. Кроме того, с 1 ноября использование природного газа ограничили и для хозсубъектов, в том числе и для ресторанов и кафе. В Министерстве энергетики называли это необходимой мерой в осенне-зимний период.