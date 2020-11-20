Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Республиканского многопрофильного медицинского центра в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом медцентре будут действовать отделения хирургии, реанимации, микрохирургии глаза, общей терапии, нефрологии, пульмонологии, гепатологии, аллергологии, кардиологии, сосудистой хирургии, кардиореанимации, стоматологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и других специализированных направлений. Услуги будут предоставляться комплексно на основе международных стандартов, отмечается в сообщении.





«У нас нет опыта управления подобными клиниками, охватывающими все направления. Поэтому необходимо передать управление опытным зарубежным менеджерам, привлечь их уже на нынешнем этапе, получить их предложения по строительству и оснащению», — сказал глава государства.

Вместимость центра составит 600 коек, в нем будут оказывать более 200 видов амбулаторных и стационарных медицинских услуг. Специалисты центра будут выполнять свыше 3000 высокотехнологичных операций, в том числе по аортокоронарному шунтированию, эстетико-пластической хирургии, артропластике, трансплантации органов и тканей.





Президент подчеркнул важность организации взаимодействия между этим центром и клиниками в регионах.

«Главное неудобство, которое испытывают пациенты, — это дорога. Необходимо организовать удаленную диагностику и лечение больных в отдаленных районах, чтобы у народа не было необходимости добираться издалека», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Планируется наладить партнерство с ведущими клиниками таких стран, как Германия, Турция, Южная Корея, Россия и нанять иностранных специалистов.

В центре будут работать 250 врачей и 500 медсестер. Клиника возводится на территории «старого ТашМИ», ее намечено сдать в эксплуатацию в декабре будущего года.





Напомним, ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев высказывал мнение, что вместо оборудования всех 64 поликлиник в городе лучше создать четыре крупных специализированных медучреждения с круглосуточным режимом работы. «Это поможет сэкономить огромные бюджетные средства и предоставлять лучший сервис для людей. Например, во время пандемии частная клиника проводила 160 МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография — ред.), а государственная — 37−40. Зачем поставлять государственным 44 единицы оборудования, если в день они принимают в четыре раза меньше людей. Ладно, пусть будут государственные, но нужно создать центральные места, которые будут работать круглосуточно», — говорил хоким на совещании под председательством президента.