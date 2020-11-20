Коммуникация — важный навык XXI века. Все двери в современном мире открываются перед теми, кто умеет находить общий язык с разными людьми и быстро заводить полезные знакомства.

Если есть мечта путешествовать по миру, получить зарубежное образование или опыт работы в международной компании, тогда интерактивные курсы английского языка в Alif Education — это то, что нужно.





На каждом занятии в Alif Education делается большой акцент на развитие английской речи. Никто не повторяет за всеми подготовленные фразы и предложения. Здесь каждый общается с иностранными преподавателями в кругу сверстников на темы, близкие возрасту, интересам и целям.





Также в центре открыто восемь тематических клубов для любителей фильмов, книг, прогулок по городу, публичных дебатов и так далее. Непринужденная обстановка, знакомство с единомышленниками и веселое времяпровождение помогает быстрее преодолевать языковой барьер и запоминать интересные выражения.





В Alif Education работают квалифицированные локальные и иностранные преподаватели. Обучение проходит по единой системе современных учебников издательства Oxford University Press. Это дает возможность каждому студенту с легкостью привыкнуть к новому преподавателю.

Группы по направлениям General English и IELTS разделяют студентов по уровню знания языка и возрасту.





Мониторинг усвоения материалов и проверка знаний проходят еженедельно. Родители могут следить за посещаемостью и оценками детей онлайн в персональном кабинете студента.

Подготовка к международному экзамену IELTS проходит поэтапно и включает в себя постоянную проверку знаний на пробном тесте MOCK IELTS.





Если все еще есть страх сказать фразу на английском, то можно прийти на первый бесплатный урок. Здесь иностранные преподаватели при знакомстве помогут сломать языковой барьер.

Стоит поторопиться. Ведь уже открыт набор на индивидуальные и групповые занятия по направлениям General English и IELTS, а также на корпоративный курс для сотрудников компании.

Адрес: ул. Ойбек, 10.

Ориентир: ст. метро «Ойбек».

Телефон: (+998) 99−981−81−81.

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Сайт: alifeducation.uz

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