Только сейчас ежемесячный платеж по ипотечному кредиту за квартиру в современном жилом комплексе в Сергелийском районе составляет 3,7 млн сумов. При этом срок погашения кредита варьируется от 5 до 20 лет под 18% годовых. Воспользовавшись выгодными условиями кредита, можно приобрести эргономичное и функциональное пространство с ремонтом, полностью готовое к заселению.





К концу года компания планирует завершить третью и четвертую фазу строительства. Они подразумевают более 500 единиц нового готового жилья. В жилом комплексе уже реализовано более 70% жилой площади. А увеличенный до 20 лет срок погашения кредита позволяет снизить обязательный ежемесячный платеж.





Несмотря на то, что на территории комплекса идут завершающие строительные работы, инфраструктура объекта полностью готова и полноценно функционирует для заселившихся семей. К услугам резидентов комплекса представлены собственный паркинг, внутренние дворы с детскими и спортивными площадками, прогулочные аллеи, зеленые насаждения, видеонаблюдение и охрана периметра объекта.

Не стоит упускать шанс стать владельцем готовой квартиры в современном жилом комплексе на выгодных и удобных условиях долгосрочного кредита.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

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