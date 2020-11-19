Глава российского Якутска Сардана Авксентьева заявила, что намерена продать здание мэрии. «Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — написала она в Facebook.

«Начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать „по дешевке“ друзьям или родственникам», — отметила мэр.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю», — написала Сардана Авксентьева.

«Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга. Для удобства жителей организуем один фронт-офис в центре», — уточнила глава города.

Нынешнее здание мэрии. Фото: Facebook-страница Сарданы Авксентьевой.

Более того, по ее словам, мэрия скоро начнет тестировать программу поездок на такси в служебных целях.

«Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались ещё в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси», — отметила она.

Сардана Авксентьева в 2018 году стала первой в истории Якутска женщиной на посту мэра. Её победу называли политической сенсацией. После избрания она начала сокращать расходы на городской аппарат и служебные автомобили, уволила недобросовестных чиновников и подрядчиков.

Сардана Авксентьева пользуется огромной популярностью в интернете, она сама пишет в социальных сетях, рассказывая о встречах с жителями и делясь планами развития города и решения его проблем.