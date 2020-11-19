Погода преподнесла очередной сюрприз — всего за несколько часов стандартная осень превратилась в снежную зиму. Может романтики и дети были рады такой погоде, но вот автовладельцам такие сюрпризы не по душе. Дороги покрылись слоем льда, из-за снега ухудшилась видимость, образовались длинные пробки, и, что самое печальное, участились ДТП.

Как правильно водить в такую погоду? Как не дать автомобилю уйти в занос на снежной дороге? Как эффективно тормозить? «Узбекинвест» представляет пять правил вождений в гололед.

Первое: чистка стекол и фар

Перед выездом обязательно нужно очищать зеркала и стекла машины от снега. Также не стоит забывать о крыше и капоте. Бывают случаи, когда водители попадают в аварию из-за того, что при торможении на лобовое стекло съезжает шапка снега с крыши. Кроме этого, важно тщательно очищать фары и противотуманки: хороший свет в условиях снегопада крайне необходим.

Второе: правильная посадка за руль

Не стоит управлять машиной одной рукой. Так будет мало шансов, что водитель сможет вовремя среагировать на изменение обстановки. Нужно обязательно держать обе руки на руле. При движении по скользкой дороге большие пальцы нужно положить на обод руля: так лучше чувствуется сцепление. Также это позволяет водителю прощупывать дорогу. Оптимальным должно быть и расстояние до руля: откинувшись на спинку и вытянув руку вперед, водитель должен свободно класть запястье на руль.

Третье: смена стиля вождения

Идущий по льду человек обычно не делает резких движений — боится упасть. Управлять машиной на скользкой дороге нужно так же, как ходят по скользкой дороге: плавные повороты, разгоны, замедления.

Четвертое: контроль дистанции и эффективный тормоз

Самые скользкие участки дороги там, где обычно машины тормозят: перед перекрестками, пешеходными переходами, остановками. Подъезжая к таким участкам, нужно притормаживать заранее. Кроме того, важно контролировать дистанцию не только впереди себя, но и сзади. Видя, что на хвосте сидит машина, можно чуть-чуть нажать на тормоз — загорятся тормозные огни и водитель сзади тоже притормозит.

На скользкой дороге эффективно прерывистое торможение, когда усилие на педаль тормоза чередуется с отпусканием педали. Ни при каких условиях нельзя тормозить и одновременно поворачивать руль. При таком торможении передние вращающиеся колеса не изменяют направления движения. Если на дороге есть раскатанная колея, то можно сместиться на полметра в сторону: эффективность торможения возрастет в полтора раза.

Пятое: контроль управляемости

Потеря управляемости бывает двух видов: машина не поворачивает (снос передней оси) и машину разворачивает (занос). При сносе передней оси нужно чуть уменьшить поворот руля и опять плавно поворачивать. Если чуть сбросить газ, то автомобиль наклоняется вперед, передние колеса сильнее прижимаются и лучше тормозят. При заносе главное — поворачивать руль в сторону заноса. То есть в ту сторону, куда надо ехать. Если машина заднеприводная, то нужно сбросить газ. Если переднеприводная — немного увеличить, чтобы передние колеса вытягивали.

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