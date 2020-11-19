Клинико-диагностическая лаборатория SwissLab расширяет возможности диагностики. Лаборатория запускает ПЦР-тест на COVID-19 в экспресс-режиме.
Диагностика инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции отличается от других видов тестирования. Это быстрый, высокочувствительный и специфичный способ.
Результаты анализов будут готовы в течение четырех часов после прохождения исследования. Чувствительность составляет 98%, а специфичность — 99%.
Более того, после теста пациенты получат сертификат с результатами.
Метод ПЦР позволяет выявлять даже единичные клетки бактерий или вирусов. Такая диагностика обнаруживает наличие возбудителей инфекционных заболеваний в тех случаях, когда другими методами это сделать невозможно.
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