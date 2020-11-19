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Вечерний Ташкент под снегом
Наш фотограф Зума Мирзалиева прогулялась по вечерней столице и запечатлела заснеженный город.
Ташкентцы ждали снега 18 ноября (его обещали прогнозы), но количество выпавших осадков и вызванный ими транспортный коллапс горожан удивили.

Несмотря на неудобства, с которыми столкнулись жители из-за «вставших» на несколько часов улиц, погода принесла много приятных эмоций, особенно детворе.
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Автор фотографий: Зума Мирзалиева.

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