Вечерний Ташкент под снегом

Ташкентцы ждали снега 18 ноября (его обещали прогнозы), но количество выпавших осадков и вызванный ими транспортный коллапс горожан удивили.



Несмотря на неудобства, с которыми столкнулись жители из-за «вставших» на несколько часов улиц, погода принесла много приятных эмоций, особенно детворе.