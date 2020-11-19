Количество студентов из Узбекистана в Соединенных Штатах Америки в 2019/2020 учебном году составляло 546 человек (на 4,4% меньше, чем в предыдущем году — 571). Такие данные приводятся в отчете OpenDoors о международном обмене в области образования. Он опубликован Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США и Институтом международного образования (IIE).

Как сообщила пресс-служба посольства США со ссылкой на данные отчета, из общего числа узбекистанских студентов 50,5% обучались на уровне бакалавриата, 31,5% — магистратуры, 11,5% проходили факультативную практику и 6,4% учились на курсах английского языка или проходили краткосрочное обучение.

Согласно отчету, США пятый год подряд приняли более 1 миллиона иностранных студентов — 1075496 в течение 2019/2020 учебного года. Несмотря на небольшое сокращение (1,8%) числа иностранных студентов в прошлом учебном году, данная группа по-прежнему составляет 5,5% от числа всех студентов американских вузов. По данным Министерства торговли США, в 2019 году иностранные студенты внесли в экономику США 44 млрд долларов.

В период до наступления пандемии COVID-19 США оставались основным направлением для иностранных студентов. Прием новых иностранных студентов стабилизировался (-0,6%) и продемонстрировал заметное улучшение показателей по сравнению со снижением на 7% за предыдущие два года, сообщается в отчете.

На долю Китая и Индии приходится 53% (34,6% и 18%, соответственно) всех иностранных студентов в США. В первую десятку стран происхождения студентов также входят Южная Корея (4,6%), Саудовская Аравия (2,9%), Канада, Вьетнам, Тайвань, Япония, Бразилия и Мексика (от 2,4% до 1,3%, соответственно).

По данным отчета, в 2018/1029 году почти 347,1 тысячи американцев обучались в зарубежных вузах. Это больше, чем годом ранее (341,7 тысячи).