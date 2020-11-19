Синоптики Узгидромета прокомментировали «Газете.uz» погоду минувшей среды: снегопад и морозы принес в Узбекистан 18 ноября холодный антициклон с районов Урала.

Осадки, преимущественно в виде снега, прошли по большей части территории Узбекистана, по горным районам снег местами был сильным. Лишь по северо-западным районам и пустынной зоне страны осадки не выпадали.

Фото: «Газета.uz»

При снегопаде местами отмечалось ухудшение видимости до 50−100 м. На дорогах образовалась гололедица, отметили в Узгидромете.

К вечеру по центральным и восточным районам страны образовался снежный покров высотой от 6 до 14 см, местами до 20−25 см. В горных районах, там, где снежный покров образовался раньше, прирост высоты снега составил 10−30 см.

Температура воздуха в течение всего дня не превышала −5…−3 градусов. В ночные часы осадки практически повсеместно прекратились, а морозы усилились.

Столбик термометра в Ташкенте опустился до отметки -9 градусов. Местами по стране отмечалось до −13…−10, по северу и пустынной зоне — до −18…−15 градусов. Такая температура на 10−15 градусов ниже среднемноголетних значений, подчеркнули синоптики.





В целом, отметили в Узгидромете, снег во второй половине ноября в Узбекистане не редкость. Переход дождя в снег и формирование неустойчивого снежного покрова отмечалось и в прошлом году, а в 2016 году снег выпадал почти в те же даты, что и в этом году. Однако такие низкие значения температуры в этот период наблюдаются очень редко, подчеркнули синоптики.

Сегодня днем температура воздуха составляет −5…−2 градуса. Холодная погода по территории Узбекистана сохранится до начала следующей недели. Температура воздуха ожидается в пределах ночью −9…−6, днем будет −2…+3 градуса.