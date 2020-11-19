В Ташкентский зоопарк летом попала маленькая винторогая козочка. Сотрудники охотничьего хозяйства филиала Falcon Hunting Solutions в Сурхандарьинской области отбили мархура у собаки пастуха, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного зоосада.

Затем инспекторы Сурханского государственного заповедника составили акт и при поддержке Госкомэкологии передали краснокнижное животное в Ташкентский зоопарк.





Ветеринарный специалист зоопарка при осмотре обнаружил черепно-мозговую травму у животного и установил, что ей тогда было всего 30−35 дней. У козочки также были две глубокие раны на затылке, которые оставили клыки собаки.

За мархуром закрепилось имя Малышка. «Специалистам ветеринарной клиники зоопарка пришлось организовать ночные дежурства в течение первых двух месяцев чтобы круглосуточно наблюдать, ухаживать за больным животным и кормить из бутылочки каждые три часа», — говорится в сообщении.

Спустя два месяца Малышка поправилась и её перевели к сородичам в отдел «Копытные». Вскоре козочка стала отказываться принимать там пищу, у неё обнаружились нарушения желудочно-кишечного тракта.





В зоопарке отметили, что козочке вновь пришлось вернуться к ветеринарам. Больше всех Малышка привязалась к фельдшеру Жахонгиру Расулову, которого она считает и за «маму», и за «папу» и следует за ним по пятам.

«Живёт она до сих пор в ветклинике, где у неё есть свой летний вольер и тёплое помещение. Каждый день под присмотром ветеринаров она гуляет по территории ветклиники и по зоопарку, когда нет посетителей. Бегает за котом по кличке Шоу, играет в догонялки с работниками. Малышка очень сообразительная, показывает довольно высокий интеллект, не ниже домашней собаки. Забавно возмущается, если её вовремя не вывели на прогулку», — сказали сотрудники зверинца.

В пресс-службе также подчеркнули, что скоро Малышку введут в стадо винторогих козлов для продолжения рода.