21 ноября на Дархане откроется офис продаж многофункционального жилого квартала (МЖК) Manhattan. Проект наполнен свободным духом Нью-Йорка и нацелен на сохранение наиболее важного ресурса — времени. Его инфраструктура будет работать так, чтобы жильцам не пришлось тратить время на пробки, ожидание, поиски парковочного места.

О проекте Manhattan

МЖК Manhattan состоит из трех фаз строительства. Каждая из них несет собственную идею:

Manhattan Prime — это безусловный комфорт. Квартиры бизнес-класса придутся по вкусу статусным людям, чье время стоит дорого.

это безусловный комфорт. Квартиры бизнес-класса придутся по вкусу статусным людям, чье время стоит дорого. Manhattan Central — это место проживания молодых предпринимателей и активных людей. Они хотят пользоваться преимуществами благоустроенного жилого комплекса и развитой инфраструктурой центрального района Ташкента.

это место проживания молодых предпринимателей и активных людей. Они хотят пользоваться преимуществами благоустроенного жилого комплекса и развитой инфраструктурой центрального района Ташкента. Manhattan SOHO — точка притяжения для ташкентской молодежи. Тут сосредоточатся галереи, рестораны, кафе, модные бутики и прочие объекты для приятного времяпрепровождения. Именно через оживленный SOHO пройдет пешеходный бульвар, ведущий в Central Park.





Инфраструктура: все преимущества центра столицы

Жителю МЖК Manhattan не придется просыпаться раньше, чтобы успеть по пробкам доехать до офиса. Деловые люди, часто находящиеся в разъездах, оценят близость аэропорта (15 минут на автомобиле) и вокзала «Ташкент» (10 минут на автомобиле).

Рядом расположен Central Park, где так приятно гулять с семьей, заниматься спортом и отдыхать с друзьями. Обилие культурных, спортивных и развлекательных мероприятий самого парка служит гарантией того, что в МЖК Manhattan никогда не будет скучно.

Внутренняя инфраструктура бизнес-класса

Проект Manhattan включает в себя также гостиницу, бизнес- и коворкинг-центры, беговые и велодорожки, клинику. Рабочие, жилые и досуговые пространства расположены поблизости и помогают достичь того самого work-life balance, к которому стремятся занятые и востребованные люди.

Забота проявляется в мелочах. Архитекторы FDG предусмотрели зоны ожидания для гостей, сенсоры для вызова лифта ногой, если руки заняты пакетами, отдельный зал торжеств на 50 человек. Также здесь будут учебные центры, салоны красоты, тренажерные залы.





Три продуманных планировочных решения

Планировки разработаны с учетом потребностей всех групп жильцов:

просторные гостиные: можно устраивать молодежные вечеринки или долгие застолья для старшего поколения. Гости будут чувствовать себя комфортно и свободно;

можно устраивать молодежные вечеринки или долгие застолья для старшего поколения. Гости будут чувствовать себя комфортно и свободно; отдельные комнаты и дополнительные санузлы: эту особенность оценят семьи с детьми. Ведь ребенок нуждается в личном пространстве и своей комнате. Второй санузел — это возможность не толпиться в очереди, если домочадцы уезжают на работу одновременно;

эту особенность оценят семьи с детьми. Ведь ребенок нуждается в личном пространстве и своей комнате. Второй санузел — это возможность не толпиться в очереди, если домочадцы уезжают на работу одновременно; smart-планировки: благодаря умному подходу к планированию пространства в МЖК Manhattan работает каждый метр. Даже небольшие квартиры отличаются вместимостью и функциональностью.

Что ждет гостей на открытии офиса продаж МЖК Manhattan

Церемония открытия офиса продаж МЖК Manhattan начнется в 11:00. Однако посетить мероприятие можно в любое удобное время с 11:00 до 18:00.

За чашкой ароматного кофе и легким фуршетом гости смогут детально рассмотреть архитектурные находки, планировки и инфраструктуру будущих жилых комплексов. Можно прийти всей семьей, чтобы визуализировать будущую квартиру, познакомиться с директором и специалистами First Development Group, сфотографироваться на память в праздничной фотозоне и посмотреть на потенциальных соседей.

Гостей мероприятия ждет выгодное спецпредложение от компании FDG. Только в этот день на 20 квартир МЖК Manhattan будут действовать особо выгодные условия. Для тех, кто давно ищет жилье бизнес-класса в центра Ташкента, презентация станет отличной возможностью воплотить в жизнь мечту о квартире.





Для посещения презентации необходима регистрация по ссылке.

Телефоны: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Сайт: manhattan.uz

Instagram: manhattan.uz

Facebook: fb.com/mht.fdg

Локация офиса продаж:

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