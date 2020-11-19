В десятом выпуске еженедельного подкаста страховой компании «Узбекинвест» специалисты рассказали, какие действия нужно предпринять, если страховая компания не выполняет свои обязательства.

Что делать, если выплата страховой компенсации задерживается по непонятным причинам? Могут ли страховые компании отказать в оформлении полиса? Куда обратиться, если нарушены права клиента?

На все эти вопросы специалисты «Узбекинвеста» ответили в новом выпуске подкаста.

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