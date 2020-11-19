Только три дня — 20, 21 и 22 ноября — в сети магазинов idea пройдет грандиозное снижение цен на все категории товаров бытовой техники и электроники.





Здесь будут действовать скидки до 50% и быстрая рассрочка на 12 месяцев без предоплаты.





Например, автоматическую стиральную машину Artel ART 60C101 с высококачественным мотором Eco Inverter и загрузкой шесть кг можно приобрести в рассрочку с ежемесячной оплатой 298 тысяч сум на один год.





Для оформления рассрочки требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта Uzcard или HUMO. Срок использования карты должен быть не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов.

При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар. Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.

Для жителей других регионов также есть возможность приобрести товар в рассрочку по некоторым условиям. Их можно найти по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99 и по ссылке.

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