Международный веб-форум на тему «Права детей на образование: актуальность, непрерывность и инновации в период пандемии» проходит в четверг, в преддверии Всемирного дня детей, отмечаемого 20 ноября. Инициатором его проведения выступил Международный общественный фонд Zamin.

Глава попечительского совета фонда, первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева выступила с речью, в которой подчеркнула, что инвалидность — не медицинская проблема, а, в первую очередь, проблема прав человека.

«Важно обеспечить получение детьми с ограниченными возможностями полноценного и качественного образования путем создания безбарьерной и инклюзивной среды, что является одним из наиболее эффективных способов реализации прав ребенка», — сказала первая леди.

Зироат Мирзиёева подчеркнула, что одна из основных целей и задач фонда «Замин» — включить детей с инвалидностью во все сферы жизни общества, создать условия, чтобы они были равноправными его членами и нашли свое место.

«Хорошо известно, что пандемия нанесла серьезный ущерб образованию детей, а также всем аспектам нашей жизни. Эта кризисная ситуация в глобальном масштабе оказывает негативное влияние на качество, непрерывность и инклюзивное образование детей», — сказала глава попечительского совета фонда.

«Согласно данным ЮНЕСКО, в результате пандемии треть школьников в мире все еще не могут получить доступ к традиционному образованию. Это очень печальная ситуация. Эта проблема частично решается с помощью онлайн-курсов. Но вопрос образования детей с ограниченными возможностями по-прежнему остается острым», — подчеркнула она.

«Сегодня я бы хотела воспользоваться этой возможностью и подчеркнуть важность создания равных условий, обеспечения соблюдения прав детей с особенностями, всех детей. И призываю не только представителей власти, но и всю общественность, серьезно отнестись к этому вопросу. Потому что каждый ребенок — личность. Дети должны быть равны и их права должны быть равны. Поэтому к каждому ребенку необходимо найти индивидуальный подход в образовательном процессе, не пренебрегать ни мальчиком, ни девочкой», — сказала Зироат Мирзиёева.

По итогам форума планируется принять резолюцию. Проект документа предлагает в период пандемии сосредоточить внимание на безопасной работе школ, непрерывности обучения, развитии дистанционной формы обучения наравне с очной и охвате образованием наиболее маргинализованных слоев населения.

Вопросам инклюзии, в том числе в образовании, посвятил ряд колонок и статей автор «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов.