Ущерб от коррупционных правонарушений должностных лиц за девять месяцев составил свыше 200 млрд сумов, сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

По данным агентства, правоохранительные органы возбудили 838 уголовных дел о коррупции, из которых по 454 делам были привлечены к ответственности 647 должностных лиц. Большая часть должностных лиц — 261 (40,3%) — совершила преступления по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.

Кроме того, привлечены к ответственности 116 человек по статье 168 (мошенничество), 68 — по статье 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), 56 — по статье 210 (получение взятки), 24 — по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) 9 — по статьям 206 (Превышение власти или должностных полномочий), 15 — по статье 207 (должностная халатность) и 7 — по статье 209 (должностной подлог) УК.

Из числа привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц 4 являются чиновниками республиканского уровня, 15 — регионального, 626 — городского и районного уровней.

В разрезе сфер из привлеченных к ответственности лиц 7 являются заместителями хокимов, 57 — работниками в системе Министерства здравоохранения, 8 — Министерства занятости и трудовых отношений, 15 — Министерства высшего и среднего специального образования, 89 — Министерства народного образования, 36 — Министерство дошкольного образования, 13 — Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, 59 — МВД, 2 — Национальной гвардии, 6 — Государственного налогового комитета, 3 — Министерства обороны. В списке также указаны по одному сотруднику прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Министерства юстиции и Государственного таможенного комитета.

Кроме того, среди обвиненных в коррупции оказались 34 руководящих сотрудников коммерческих банков и 184 руководителей предприятий с государственной долей.

Ранее генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев сообщил, что за последние два года в Узбекистане за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 1986 должностных лиц. Ущерб от таких преступлений оценивается в 2 трлн сумов (почти $193 млн).