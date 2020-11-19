Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев 11 ноября направил письмо на имя вице-премьера — министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова. В нем сообщается, что Генпрокуратура ведет проверку документов о нарушениях при финансировании затрат на выращивание урожая зерна, которые выявило Управление государственного финансового контроля. Копия письма имеется в распоряжении «Газеты.uz».

Как отмечается в письме, согласно постановлению Кабинета министров от 28 февраля 2018 года (ПКМ №149), коммерческие банки раз в год должны представлять кредитные заявки Фонду государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов согласно утвержденному расчетами хокимов районов заказу в соответствии со сроками агротехнических мероприятий по выращиванию зерновых колосовых до 1 сентября.

Однако, несмотря на прекращение финансирование затрат по урожаю зерновых, «Агробанк» 25 мая представил фонду заявку на выделение кредита ООО «Мелек дон агро» на 16,3 млрд сумов. 26 мая средства уже были получены, говорится в письме.

В свою очередь, управляющий Букинским филиалом «Агробанка» А. Курбанов и руководитель «Мелек дон агро» в рамках кредитного соглашения направили 16,3 млрд сумов не на выращивание зерна, а на пополнение оборотных средств компании, что является нарушением законодательства, следует из письма.

В результате 9,277 млрд сумов из этих средств были выделены на нецелевые расходы, которые не были предусмотрены в заказе хокимията Букинского района Ташкентской области. В частности, 4 млрд сумов были потрачены на транспортные услуги по перевозке зерна, 600 млн сумов — на покупку минеральных удобрений, 200 млн сумов — на установку водяного насоса, говорится в письме.

По данным генпрокурора, на сегодняшний день 11,3 млрд сумов из выделенных 16,3 млрд сумов не возвращены.

Кроме того, хокимият Кумкурганского района Сурхандарьинской области в рамках заказа от 31 октября 2019 года в полном объеме выделил средства в 7,3 млрд сумов ООО «Бек агро экспорт» для финансирования затрат на выращивание зерна на площади 2147 га 45 фермерских хозяйств на основе фьючерских соглашений. Несмотря на это, сообщается в письме, «Агробанк» без каких-либо обосновывающих документов выделил компании дополнительно 4 млрд сумов.

Отмечается, что управляющий Кумгурганского филиала «Агробанка» С. Туракулов и руководитель «Бек агро экспорт» Э. Эргашев также направили эти средства на пополнение оборотных средств. Они потрачены на покупку минеральных удобрений — 130 млн, семенного зерна — 1 млрд, для выплаты лизинга — 243,6 млн, зарплат — 54 млн, благотворительной деятельности — 20 млн сумов, страхования — 8,9 млн, приобретения химических средств — 31,2 млн, а также для оплаты технических услуг «Бек кумак», которая принадлежит руководителю компании.

Как следует из письма, лица, связанные с этими случаями, в своих пояснительных записках заявляли, что были вынуждены выделить средства, поскольку заместитель министра финансов Абдимухтор Эргашев (курирует Управление финансов агропромышленного комплекса и финансирования защиты окружающей среды и Фонд государственной поддержки сельского хозяйства) оказал давление на правление фонда и «Агробанка» и поручил выделить компании «Бек агро экспорт», управляемой его младшим братом, 4 млрд сумов, а «Мелек дон агро» — 16,3 млрд сумов.

Генпрокурор Нигматилла Юлдашев попросил провести проверку законности выделения и расходования средств фонда и возможную связь должностных лиц Министерства финансов с этим делом и предоставить заключение до 16 ноября.

Джамшид Кучкаров 16 ноября поручил ответственным министерствам, фонду и «Агробанку» всесторонне изучить ситуацию и дать заключение.

В пресс-службе Министерства финансов «Газете.uz» подтвердили информацию о проводимой проверке и добавили, что проверка пройдет в рамках законодательства, а заключение даст Генпрокуратура.