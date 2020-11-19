Из Узбекистана в Кыргызстан 18 ноября была доставлена очередная партия гуманитарного груза — специализированные больничные контейнеры, рассчитанные на 200 койко-мест, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Контейнеры будут использованы для строительства инфекционной больницы. В ближайшее время в Кыргызстан планируется отправить ещё одну партию таких же модульных конструкций, отмечается в сообщении.

На днях Узбекистан также направил Кыргызстану медицинский груз (оборудование и медикаменты) и 3000 тонн пшеницы. И. о. председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Хусниддин Хасилов сообщил, что планируется также отправка узбекских врачей в Кыргызстан для помощи в борьбе и лечении COVID-19.