Мукаррама: Прошло три года. В течение всего этого времени мы готовились к свадьбе. Мы представляли ее молодежной: живая музыка, близкие друзья, родные. Мы против помпезностей. Какую бы большую свадьбу ты ни сделал, все равно найдутся люди, которые скажут что-то за спиной. Свадьба представлялась нам без колонны лимузинов и излишней мишуры. Костюм, белое платье, одна или две машины и 200 гостей. Изначально наша свадьба должна была состояться 9 апреля, но пандемия изменила все планы.



Мавлюда Юлдашева, мама Асомиддина: Я прилетела в Ташкент 16 марта 2020 года. Позже узнала, что прибыла последним рейсом. Подготовка до этого времени шла полным ходом. Никто и предположить не мог, что грянет карантин. Сын и супруг должны были прилететь 6 апреля, но границы закрылись. Я застряла в Ташкенте, сын в Нью-Йорке, а свадьба – между двумя континентами. Как обидно было! Все наши планы рухнули. Я даже не знала, что сказать сватам.



Мукаррама: 17 марта я получила визу. Через два дня посольство США в Ташкенте временно перестало выдавать визы, а срок действия визы заканчивался 17 августа. Я была последняя, кто получил визу. То есть мне нужно было въехать в США до указанной даты. В условиях пандемии сложно было что-то планировать, поэтому свадьба отошла на второй план. Встал вопрос: как выехать в США до окончания срока действия визы? В июне Узбекистан объявил о чартерном рейсе, и мы при первой же возможности приобрели билеты.



День вылета запомнится мне надолго. 28 июня. Мы приехали на автостоянку международного аэропорта Ташкента и ждали [свекровь]. Она приехала немного погодя, вышла из машины. У нее в руках большие чемоданы. Она подошла к нам, поздоровалась с моей мамой, потом подошла ко мне, обняла и поцеловала в лоб. С первой минуты мы установили теплые отношения. Это был второй раз, когда я увидела свою «маму». Первый раз она приходила к нам свататься.



Мавлюда Юлдашева: Наши сваты оказались очень понимающими людьми. Они вошли в положение. Все были обеспокоены переездом и встревожены из-за вируса. Мы все хотели, чтобы дети были счастливы, были вместе, поэтому мы не стали зацикливаться на свадьбе. Совсем не до торжеств было.



До встречи с Мукаррамой я испытывала смешанные чувства: радость, что у меня появляется дочка, и волнение. Думала, как мы с ней полетим, о чём мы будем говорить, о чём она переживает. Но эти мысли улетучились, когда я заметила, что в ней не было излишней скованности и показной стеснительности. В противном случае мне было бы сложно и неуютно. Стеснительность – это хорошо, но я считаю, что надо знать меру. Я не очень доверяю чрезмерной скромности и слащавым интонациям. Всегда жду подвоха. Мне кажется, что в этом есть что-то от ханжества.