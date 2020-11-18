Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал слова хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева про работу волонтёров.

Напомним, на встрече с молодёжью 16 ноября хоким столицы в ответ на предложение создать Ассоциацию или Федерацию волонтёров заявил, что нужно определиться с понятием волонтёрства. «Волонтёрство — это профессия или попытка оказать реальную помощь либо получение от этого дохода? Не могу понять разницу», — сказал он.

Глава Ташкента добавил, что «не видел ни одного волонтёра, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома». Он также указал, что нужно тщательно и всесторонне изучить вопрос создания Федерации волонтёров.

Комил Алламжонов напомнил, что волонтёры рисковали своей жизнью, когда хокимият Ташкента не мог справиться с последствиями пандемии коронавируса.

«Нетронутыми оставались только волонтёры. Это мероприятие стало для молодежи не мотивацией, а „битьём по руке“. Между тем во время пандемии вся молодёжь объединилась, когда хокимият Ташкента не мог справиться, именно эти волонтёры рисковали своей жизнью и облегчили боль людей», — отметил он.

По его словам, в то время «некоторые пожилые люди, лежащие дома, нуждались в еде, которую носили в сумках, а не мытье ног с мылом».

«Теперь оказывается нужно изучить их, зарабатывают ли они на этом деньги или являются добровольными помощниками. Нужно говорить спасибо, а не изучать. В Ташкенте много проблем… Ударь ножом сначала себя, и если не будет больно, ударь другого (то есть „не делай другому того, что тебе самому неприятно“ — ред.)», — заявил глава фонда поддержки масс-медиа.

Своё сообщение Комил Алламжонов сопроводил хештэгами #бўлдидаэнди (ну хватит уже), #шаҳарбедарвозаэмас (город не без ворот), любаябизнесхороша (отсылка к популярной цитате хокима в интервью Alter Ego) и #микрофонберилмасиншуодамга (не давайте микрофон этому человеку).

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ташкента, хоким в своей речи пытался указать на «тонкую грань между искренним желанием помочь одиноким и малоимущим и мошенничеством». По данным городской администрации, «мошенники внедрялись в систему сбора денег волонтёров и забирали все средства». «То есть, сами инструменты, которыми пользуются волонтёры для сбора средств, они опасны и создают хорошую почву для мошенников», — говорится в сообщении.

Кроме того, Джахонгир Артыкходжаев приводил в пример некоторых людей, которые приходили волонтёрами в распределительный центр «Узэкспоцентр» для пациентов с подозрением на COVID-19, но при этом получали определённую зарплату.

Хокимият также выразил «благодарность волонтёрам, которыми движет желание помочь, которые не жалеют своего времени ради помощи нуждающимся».