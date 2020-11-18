16 ноября прошла официальная презентация оптимального решения для юридических лиц от мобильного оператора Ucell и провайдера Nano Telecom. Комплексное решение «Выгодный союз» — это базовые услуги, необходимые для успешной работы бизнеса. Оно включает в себя традиционный высокоскоростной интернет и мобильную связь в одном пакете, а также дополнительные цифровые услуги: городская телефония, передача данных (VPN), IPTV, постоянные IP-адреса.

В любом из пакетов «Выгодный союз» предусмотрена скидка 50% на одну или несколько цифровых услуг. При подключении корпоративный клиент получает пакет основных услуг. Он включает в себя проводной интернет по технологии FTTx и мобильную связь со льготным тарифом.

«С нашим партнером Nano Telecom разработали комплексное решение с учетом потребностей предприятий как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний. Мы предлагаем на выбор пять пакетов со скоростью доступа в интернет до 100 Мбит/с и четыре дополнительные услуги на выбор клиента. Подключить пакеты cмогут как новые корпоративные клиенты, так и существующие клиенты Ucell Business. Предложение временно доступно только для Ташкента», — поделилась Эльвира Гимадиева, директор департамента по развитию специальных бизнес решений.

Это решение позволяет существенно экономить на услугах, наиболее распространенных в бизнес-секторе. Особенность предложения состоит в том, что корпоративный клиент сам выбирает оптимальный пакет, ориентируясь на конкретные задачи своего бизнеса.

Nano Telecom — это один из ведущих операторов фиксированной связи с собственной транспортной сетью на базе волоконно-оптических линий. Он предлагает весь спектр телекоммуникационных услуг по подключению высокоскоростного доступа к интернету, телефонии, цифрового телевидения и передачи данных.

«К сети Nano Telecom подключены две трети всех бизнес-центров столицы, крупнейшие коммерческие банки, торгово-развлекательные центры, здания торговых и промышленных предприятий, крупнейшие гостиницы и десятки современных жилых комплексов. Совместный проект с оператором номер один в Узбекистане выведет рынок телекоммуникаций на новый уровень и предоставит более выгодные решения для бизнеса», — рассказала Лола Эшчанова, руководитель отдела маркетинга Nano Telecom.

Сегодня предприниматель может выбрать нужный пакет услуг согласно его потребностям, при этом существенно сэкономить. «Выгодный союз» — это оптимальное решение для компаний от Ucell Business.

Подробнее о комплексном решении для корпоративных клиентов можно узнать в офисах компании Ucell и Nano Telecom в Ташкенте.

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