Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, сообщило «Анадолу».

Предполагается, что военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с Россией центра по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Центр будет находиться на территории Азербайджана.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом.