18 ноября примерно в 09:50 часов на пересечении Малой кольцевой автомобильной дороги и улицы Кумарик в Сергелийском районе Ташкента произошло столкновение двух автомобилей, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Согласно предварительным данным, 39-летний Хамидулла М. на автомобиле Matiz выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, где столкнулся также с Matiz, которым на основании доверенности управлял 49-летний Олимжон Д. Последний выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, в результате чего Хамидулла М. потерял управление и столкнулся с припаркованным у обочины автофургоном Isuzu, находящимся под управлением 22-летнего Никиты С. и принадлежащим компании Anglesey Food (korzinka.uz).

Однако на видеозаписи видно, что водитель Matiz под управление Олимжон Д. проехал на красный свет, а Isuzu так же находился в движении.

Удар пришелся на газовый баллон автофургона, из-за чего началось возгорание (видео), отмечает ГУВД.

По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.