Всемирная организация здравоохранения представила Глобальную стратегию по ускорению ликвидации рака шейки матки. Выполнение предложенных рекомендаций позволит к середине века на 40% сократить заболеваемость и предотвратить 5 миллионов случаев смерти, сообщила Служба новостей ООН.

Для этого необходимо обеспечить 90% девочек до 15 лет вакцинацией против вируса папилломы человека, проводить профилактическое обследование 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет, а также обеспечить лечение 90% женщин, у которых диагностировано заболевание шейки матки.

В стратегии подчёркивается, что выделение средств на выполнение этих задач может принести существенную выгоду экономике и обществу. Согласно оценкам экспертов, в период до 2050 года и в последующие годы, благодаря расширению участия женщин в экономической деятельности, на каждый вложенный доллар в экономику вернется 3,2 доллара. Этот показатель возрастает до 26 долларов, если учитывать положительные последствия укрепления здоровья женщин для их семей, местных общин и общества в целом.

Рак шейки матки поддаётся профилактике и излечим при условии раннего обнаружения и надлежащего лечения, отмечается в сообщении. Вместе с тем он является четвертым по распространённости онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. В отсутствие дополнительных мер по борьбе с раком шейки матки ежегодная численность новых случаев заболевания за период с 2018 по 2030 годы, как ожидается, вырастет с 570 тысяч до 700 тысяч, а ежегодное количество случаев смерти — с 311 тысяч до 400 тысяч. В странах с низким и средним уровнем дохода заболеваемость им почти в два раза, а смертность в три раза превышает аналогичные показатели стран с высоким уровнем дохода.

В феврале прошлого года Министерство здравоохранения Узбекистана объявило о внедрении вакцины против вируса папилломы человека согласно Национальному календарю иммунизации.