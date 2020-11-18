Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября провёл видеоселекторное совещание касательно мер по совершенствованию системы исполнения судебных актов, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что за 10 месяцев с начала года в Бюро принудительного исполнения поступило около 4 миллионов исполнительных документов, 1,2 миллиона из которых остаются неисполненными.

«Другими словами, не обеспечено исполнение актов, требующих взыскания 17 трлн сумов, из которых 7,2 трлн сумов подлежат взиманию в пользу государства, еще 9,7 трлн — в пользу физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

На совещании были изучено состояние исполнения судебных актов на примере районов и городов, определена организация отдельных механизмов сокращения задолженности — на республиканском, областном и районном уровнях.

Бюро принудительного исполнения будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 млрд сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 млрд.

Будут сформированы перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, им окажут содействие. Эта задача поручена руководителям районных и городских управлений БПИ, а также хокимам и руководителям секторов. Помимо этого, государственные исполнители получат полномочия судов по принятию решений о приостановлении исполнительного производства по ходатайству взыскателя.

Право ходатайствовать об отсрочке или выплате по частям задолженности хозяйствующих субъектов в рамках исполнительных документов будет предоставлено Торгово-промышленной палате и бизнес-омбудсману.

На совещании также был рассмотрен вопрос о приостановлении производства по исполнительным документам в связи с отсутствием имущества у должника. Президент указал на необходимость создания единой электронной платформы по должникам с интеграцией в нее баз данных нотариусов, банков, налоговых органов, центров госуслуг, органов внутренних дел, таможенных, кадастровых и других ведомств.

Как ожидается, в будущем часть взысканных средств будет перечисляться в фонды по «железной», «молодежной» и «женской» тетрадям.

Президент отметил, что количество документов на одного исполнителя превышает норму. Исполнение восьми категорий документов, таких как регистрация имущественных прав, восстановление на работе и взыскание заработной платы, оплата штрафов и коммунальных платежей, можно обеспечить без мер принуждения.

В настоящее время в производстве у БПИ имеется 1,6 миллиона таких исполнительных документов, что составляет 35% от общего количества дел. При этом 60% исполнительных документов касаются взыскания сумм до 400 тысяч сумов.

Президент поручил внедрить упрощенный порядок исполнения судебных актов путём организации в структуре БПИ специальных отделов, занимающихся взысканием небольших сумм с применением информационных технологий.

Около 64% жалоб граждан касаются алиментов. Из-за отсутствие единого учета исполнительного производства и выплат происходят различные недоразумения. Формирование полного реестра получателей и плательщиков алиментов, а также внедрение автоматизированной системы контроля должно решить эти проблемы, говорилось на совещании.

В целях повышения эффективности исполнения судебных актов будут образованы Республиканский совет во главе с Генеральным прокурором и региональные советы, председателями которых будут хокимы областей, заместителями председателей — прокуроры областей.

На совещании отмечалось, что с 1 августа полномочия по взысканию задолженности за электроэнергию и природный газ вместе с штатами переданы предприятиям электро- и газоснабжения. Дебиторская задолженность поставщиков электроэнергии составляет 3,5 трлн сумов, газа — 11 трлн сумов. Президент поручил вести систематическую работу по ее сокращению.

