Премиальная химчистка Laura Luxury Laundry празднует свое двухлетие. Все это время компания росла, менялась, развивалась и не останавливалась на достигнутом.
Laura Luxury Laundry предлагает полный спектр услуг по экологической чистке вещей и одежды люкс-сегмента. А безукоризненное качество работы команды уже заработало высокое доверие взыскательной публики.
Секрет успеха Laura Luxury Laundry:
- постоянное внедрение новейших технологий и расширение перечня предоставляемых услуг;
- в химчистке работают дипломированные технологи;
- полный спектр гипоаллергенных силиконовых растворителей от известных европейских производителей;
- современное оборудование и инновационные методы чистки легко справляются с любыми загрязнениями и на любом материале. Например, шерсть, кожа, мех, замша и деликатные ткани брендовых и авторских вещей;
- собственное ателье и мастерская премиум-класса по реставрации, чистке и уходу за дизайнерскими сумками, головными уборами и обувью.
В переводе с итальянского слово l’aura означает «аура» — чистота как всеобъемлющее понятие, гармония, живущая не только в одежде, но и мыслях и чувствах. Только когда эти понятия соединяются, получается отличный результат в каждом деле. В этом и состоит философия Laura Luxury Laundry.
Химчистка предлагает подготовить одежду к холодному сезону. Компания предоставляет услуги персонального технолога и осуществляет доставку в любую точку города.
Телефон: (+998) 71−232−00−44.
Адрес: пр-т Мустакиллик, 6.
Сайт: lauralaundry.uz
Facebook: fb.com/laura.luxury.laundry
Instagram: @laura.luxury.laundry
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