Премиальная химчистка Laura Luxury Laundry празднует свое двухлетие. Все это время компания росла, менялась, развивалась и не останавливалась на достигнутом.

Laura Luxury Laundry предлагает полный спектр услуг по экологической чистке вещей и одежды люкс-сегмента. А безукоризненное качество работы команды уже заработало высокое доверие взыскательной публики.





Секрет успеха Laura Luxury Laundry:

постоянное внедрение новейших технологий и расширение перечня предоставляемых услуг;

в химчистке работают дипломированные технологи;

полный спектр гипоаллергенных силиконовых растворителей от известных европейских производителей;

современное оборудование и инновационные методы чистки легко справляются с любыми загрязнениями и на любом материале. Например, шерсть, кожа, мех, замша и деликатные ткани брендовых и авторских вещей;

собственное ателье и мастерская премиум-класса по реставрации, чистке и уходу за дизайнерскими сумками, головными уборами и обувью.





В переводе с итальянского слово l’aura означает «аура» — чистота как всеобъемлющее понятие, гармония, живущая не только в одежде, но и мыслях и чувствах. Только когда эти понятия соединяются, получается отличный результат в каждом деле. В этом и состоит философия Laura Luxury Laundry.

Химчистка предлагает подготовить одежду к холодному сезону. Компания предоставляет услуги персонального технолога и осуществляет доставку в любую точку города.





Телефон: (+998) 71−232−00−44.

Адрес: пр-т Мустакиллик, 6.

Сайт: lauralaundry.uz

Facebook: fb.com/laura.luxury.laundry

Instagram: @laura.luxury.laundry

На правах рекламы.