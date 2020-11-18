Под эгидой Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) учреждён Фонд санитарии и гигиены, сообщил Центр новостей ООН.

В ближайшие пять лет в фонд должны поступить 2 млрд долларов, которые пойдут на финансирование проектов по обеспечению доступа людей к воде, туалетами и средствами гигиены для девочек при менструации.

Выступая на церемонии запуска нового финансового механизма, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула, что от состояния санитарии напрямую зависит здоровье населения и его уровень жизни. Она добавила, что во время пандемии COVID-19 стало еще более очевидно, насколько важна роль гигиены в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. И вместе с тем в условиях пандемии еще нагляднее выявилось огромное неравенство в доступе людей к услугам в сфере санитарии.

Почти половина населения мира до сих пор не имеет доступа к надлежащим средствам санитарии, говорится в сообщении. Причём 892 миллиона человек до сих пор вынуждены справлять нужду на открытом воздухе, 620 миллионов детей ходят в школы, в которых нет туалетов. В каждой пятой больнице мира нет туалетов и водопроводов.

«Как можно обеспечить изоляцию и гигиену во время пандемии, если в вашем доме нет туалета? Это особенно сложно для девушек и женщин», — сказала глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она добавила, что доступ к средствам санитарии и гигиены дома, в школах и в больницах — не роскошь, а необходимость. Этот доступ, по её словам, принесёт огромные дивиденды всему миру.

Отсутствие доступа к средствам санитарии имеет не только катастрофические последствия для здоровья, достоинства и безопасности человека, но также приводит к огромным экономическим потерям. Ущерб составляет 222 миллиарда долларов в год — речь идёт, в основном, о потере производительности и расходах на здравоохранение.