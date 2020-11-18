Девелоперская компания First Development Group готовится к размещению облигаций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Старт продаж ценных бумаг широкому кругу инвесторов ожидается в декабре. Доходность инструмента составит 8% годовых.

При этом номинальная стоимость облигаций будет привязана к курсу доллара США. Это позволит защитить вложения от колебаний национальной валюты. Наконец, облигации будут обеспечены недвижимостью. Ее при необходимости можно будет реализовать для возврата вложенных денежных средств инвесторам.

Организатором размещения выступит дочерняя компания биржевого брокера Средней Азии и Восточной Европы — Freedom Finance.

В чем же выгода для узбекистанцев

Участвовать в размещении смогут и физические лица. Минимальная сумма инвестиций составит 1 млн сумов или приблизительно 100 долларов США по текущему курсу. При этом доходность 8% годовых превышает ставки по валютным депозитам (в долларах) во всех коммерческих банках Узбекистана и долгосрочных государственных облигаций, так называемые евробонды.





«Облигации — это долговые ценные бумаги. Компании выпускают их, чтобы привлечь средства для развития и реализации определенного проекта. Инвесторы покупают облигации на бирже, чтобы заработать. Полученные от продажи облигаций деньги — это долги компании. Она обязана вернуть всю сумму покупателям после заранее определенного периода", — вкратце разъяснил суть инструмента простыми словами исполнительный директор Freedom Finance Евгений Можейко.

Представители FDG сообщили, что объем выпуска облигаций составит примерно 500 тысяч долларов или 5,125 млрд сумов. Привлеченные средства позволят частично профинансировать новый проект — бизнес-центр Aviapark в Ташкенте. Его строительство оценивается в 10 млн долларов.

Облигации планируется выпустить со следующими параметрами:

Валюта узбекский сум Номинальная стоимость одной бумаги 1 млн сумов Срок обращения 1 год Купонная ставка индексация номинальной стоимости к темпам девальвации/ревальвации сума к курсу доллара ЦБ Узбекистана. +8% годовых Частота выплат вознаграждения четыре раза в год Объем выпуска 5,125 млрд сумов Залоговое обеспечение обеспеченные недвижимостью на 100% от объема выпуска

Специальные преимущества облигаций FDG:

Защита от колебаний валюты: если доллар укрепится к суму за период владения облигациями, то владелец просто получит больше денег в сумах — пропорционально величине укрепления доллара.

Другими словами за год владения облигациями деньги не обесценятся в долларовом выражении. Можно будет вернуть вложения и заработать 8% в долларах. Надежное обеспечение: сумма выпуска на 100% покрыта залогом недвижимости. При необходимости FDG может продать ее и вернуть средства инвесторам.

«Стоит отметить также финансовые возможности FDG. По итогам 2019 года выручка компании достигла 33 млрд сумов. Чистая прибыль — 6,2 млрд сумов. То есть даже без залога в размере 5,125 млрд сумов — это не критически огромная сумма для FDG, чтобы инвесторы волновались о способности компании вернуть средства", — сообщает генеральный директор Ойбек Шодиев.

Как инвестировать в облигации FDG

Для этого необходим брокерский счет на фондовом рынке, который с легкостью можно открыть в компании Freedom Finance. Для этого достаточно позвонить на короткий номер 1135 с городского или мобильного телефона.

В компании отмечают, что участвовать в первичном размещении выгоднее всего. В этом случае каждый приобретает облигации именно по номинальной стоимости 1 млн сумов. В дальнейшем — при торгах на открытом рынке — облигации могут подорожать.

Для справки

First Development Group — девелоперская компания из Ташкента, основанная в 2017 году. Она входит в казахстанский холдинг Gesheft Group, который объединяет разнопрофильные компании и имеет более 20 лет истории в бизнесе.

В Ташкенте компания уже отметилась следующими проектами:

ЖК Parkent Plaza, состоящим из трех фаз. Первые две фазы полностью сданы в 2018—2019 введены в эксплуатацию. Идет строительство третьей фазы проекта, состоящей из 522-х квартир;

ЖК Riverside — жилой дом у реки, состоящий из пяти блоков, первый из которых сдается в декабре 2020 года;

ЖК Fayzli — шестиэтажный жилой комплекс, старт продаж которого начался осенью 2020 года.

Сейчас у FDG две новые перспективы: бизнес-центр Aviapark и жилой квартал Manhattan.





Также компания получила международный сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Freedom Finance — системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в семи странах: Казахстан, Россия, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан и Кипр.

Компания входит в международную группу Freedom Holding Corp.

Также 17 ноября Агентство по развитию рынка капитала провело пресс-конференцию на тему «Новые возможности на рынке капитала» с участием FDG и Freedom Finance. Подробнее — по ссылке.

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